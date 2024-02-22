Медведєву після заяв про "російські міста" Київ та Одесу варто полікувати психіку, - речник Єврокомісії Стано

У Єврокомісії зазначили, що не бачать причин коментувати заяви експрезидента Росії, заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва, і йому варто було би полікувати психіку.

Так речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано відповів на прохання відреагувати на слова Медведєва, який знову заявив російські претензії на Київ і Одесу. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привертати увагу до себе, особливо якщо це внутрішній "номер 2" для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров’я, єдине, що тут можна сказати - це порекомендувати консультації і допомогу фахівця", - відповів Петер Стано.

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Він додав, що маючи ті мільярди доларів, які Росія змарнувала на ведення війни проти України, Москва могла би щось знайти і на програми підтримки здоров’я своїх громадян.

"Думаю, міністри закордонних справ країн-членів дуже чітко висловили свою позицію, коли зустрічалися у понеділок: що ми продовжимо підтримувати Україну, яка правомірно захищається від агресії… Високий представник ЄС (Жозеп Боррель) і країни-члени роблять те, що можуть зробити, щоби - як зазначив високий представник - надавати Україні "більше і швидше" (допомоги), і не лише "скільки буде необхідно", а "скільки б це не вартувало", - додав речник.

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