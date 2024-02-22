Новий очільник "Київміськбуду" пов’язаний з Офісом Президента та Єрмаком, – Bihus.Info

Нове керівництво компанії "Київміськбуд" пов’язане з людиною з орбіти голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, контроль за компанією "Київміськбуд" перейшов до забудовниці Влади Молчанової.

За даними розслідувачів, зміна Ігоря Кушніра на Василя Олійника у керівництві "Київміськбуду" може бути формальністю: в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра: вона та донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської девелоперської компанії Alliance 1903 LTD.

"Оточення Молчанової напередодні дуже вигідної для неї зміни керівництва в "Київміськбуді", не лише зберегло теплі відносини з родиною колишнього очільника компанії, але й зуміло увійти у партнерство з близькими до Офісу Президента людьми", – зазначають журналісти.

За даними журналістського розслідування, однією з точок, де регулярно перетиналися інтереси Ігоря Кушніра та Вадима Столара, були об’єкти будівельної компанії ENSO.

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"З 2019-2020 до Столара і Кушніра в ENSO приєдналися структури, пов’язані з Віктором Медведчуком, а ще – кінопродюсер і колишній бізнес-партнер очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв. Останній до того ніколи не займався будівництвом, але отак сходу потрапив у дуже грошовиту сферу на тлі сходження Єрмака на власний політичний кар’єрний Олімп. Десь тоді ми і почали підозрювати, що Колюбаєв у цій сфері може представляти зовсім не власні інтереси, а виконувати роль, яку умовно можна характеризувати як "смотрящій від Офісу", — йдеться в розслідуванні.

Ці підозри посилилися, коли протягом всього 2023 року кінопродюсер продовжував обростати частками у дуже непрофільних для себе, але дуже "жирних" бізнесах. Восени 23-го він навіть став співвласником великого виробника безпілотників, який напередодні отримав фінансування з президентського спецфонду.

Станом на листопад 2023 року Колюбаєв став співвласником ТОВ "Фінансова компанія "Гарант Капітал" з часткою 22,64%. Його партнерами у цьому бізнесі є представники будівельних компаній ENSO та Stolitsa. "Гарант Капітал" має добудувати об’єкти банку "Аркада".

"До осені 2023 року "Гарант Капітал" контролювався менеджерами з орбіти Кушніра і Столара, а за лічені тижні до зміни керівництва "Київміськбуду" туди також заходять і людина Молчанової, і удачливий партнер очільника Офісу Президента", — йдеться в розслідуванні.

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