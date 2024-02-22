Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus, - "слуга народу" Чернєв

Щойно Бундестаг схвалив рішення рекомендувати надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомив нардеп, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів. Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.

Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.

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