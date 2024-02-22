Британія надасть Україні 200 ракет Brimstone у новому пакеті допомоги, - міністр оборони Шеппс

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, українська армія отримає 200 протитанкових ракет Brimstone.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України", - наголосив він.

За словами міністра оборони Британії, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, навіть змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Крім того, додав Шеппс, Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками. Разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.

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