Зеленський призначив ексгендиректора "Укроборонпрому" Гусєва послом України в Азербайджані

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, указом №85/2024 глава держави звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.

А указом №86/2024 призначив на цю посаду Юрія Гусєва.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.

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