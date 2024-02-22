Зеленський призначив ексгендиректора "Укроборонпрому" Гусєва послом України в Азербайджані
5 64365
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Так, указом №85/2024 глава держави звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.
А указом №86/2024 призначив на цю посаду Юрія Гусєва.
Нагадаємо, 27 червня 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.