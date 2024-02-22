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Зеленський призначив ексгендиректора "Укроборонпрому" Гусєва послом України в Азербайджані

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Президент Володимир Зеленський призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, указом №85/2024 глава держави звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.

А указом №86/2024 призначив на цю посаду Юрія Гусєва.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.

Читайте: Неправомірні висновки ДАСУ по постачальникам Міноборони були зроблені на підставі постанови, яку ініціював ексочільник Укроборонпрому Гусєв, - ЗМІ

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • igor shmatko
    Йо...аний сором! 🤬
  • Тонка червона лінія
    Нагорода знайшла "героя" - організатор саботажу роботи Укроборонпрому напередодні і на початку великої війни з пітьмою, як і саботажник екс-міністр МОУ Таран, обійняв грошовиту й спокійну посаду за кордоном.
    Треба було його кудись пристроїти, щоби він і далі оберігав секрети здачі України ворогу.
  • Zynoviy Zenon 9608b1b2
    Діждався! Єрмак прилаштував чергового негідника у дипломатичну команду Кулеби.
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