У РФ створили спеціальний загін "Союз" для залучення спортсменів до війни проти України, - ЦНС

У Росії створили новий спеціальний загін зі спортсменів для участі у війні проти України. Його спонсорують російські держкомпанії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За ініціативи першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка створили загін "Союз". Туди увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спонсорами виступають "Росатом", "Сбербанк" та інші російські держкомпанії. Вони під час війни витратили на закупівлю зброї та оптичного обладнання для росіян десятки мільйонів рублів.

У ЦНС додали, що за навчання учасників "Союзу" відповідає російський університет спецназу, що розташований у Чечні.

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