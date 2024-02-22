Кулеба зустрівся із представниками польської влади: "Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань"
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Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч із представниками польської влади, на якій обговорили ситуацію з блокадою українського кордону польськими фермерами.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Провів у Варшаві щиру та понад годинну розмову з керівником Кабінету Премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і Головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань.
Вдячний за рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну. Обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань. У Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом", - зазначив міністр.