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Кулеба зустрівся із представниками польської влади: "Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань"

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Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч із представниками польської влади, на якій обговорили ситуацію з блокадою українського кордону польськими фермерами.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Провів у Варшаві щиру та понад годинну розмову з керівником Кабінету Премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і Головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань.

Вдячний за рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну. Обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань. У Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом", - зазначив міністр.

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Дмитро Кулеба

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Без єрмацького рила є шанс щось виправити.
  • Деніс Войцеховський
    Так, блокада СГ-продукції - це окрема тема. Найгостріша проблема - зброя, що зависла на кордоні. Якщо не розблокувати, самі розумієте.
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Взагалі обіцяли.вирішити питання з гуманітарними і військовими вантажами.Про зняття блокади мови не було.
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