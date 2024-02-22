Воїн 10-ї ОГШБр Юрій Татарчук з Івано-Франківщини загинув, захищаючи Україну на Донеччині

У боях на Донеччині загинув старший водій-механік 10 гірсько-штурмової бригади Юрій Татарчук із с. Слобода в Івано-франківській області.

Про це повідомила Печеніжинська громада, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що життя українського воїна обірвалося 11 лютого в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. Юрію Татарчуку був 31 рік.

Чоловік захищав Україну як старший водій-механік гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 10 гірсько-штурмової бригади.

"Горе межі не має, клята війна забирає молодих, справжніх, найкращих. Ще одна непоправна втрата для Печеніжинської громади... Його життя обірвалось на злеті. Попереду життя, плани, мрії. Але їм не судилось збутись. Юрій залишався єдиним сином після трагічної загибелі молодшого брата декілька років тому за кордоном", - йдеться у повідомленні.

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