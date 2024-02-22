5 бойовиків, які воювали проти ЗСУ в Авдіївці та Мар’їнці, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще п’ять зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Трьох зловмисників взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у вересні 2023 року. Ще двох полонили у ході боєзіткнень поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед засуджених – уродженець тимчасово окупованої Макіївки. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік добровільно "мобілізувався" до штурмового батальйону "Сомалі", який підпорядковується Південному військовому округу РФ.

Там його призначили снайпером і перекинули на передову в районах Бахмута і Волновахи.

Ще одним засудженим є мешканець Криму. У квітні 2023 року він приєднався до штурмової роти "Ірбіс-Z" російської приватної військової компанії "Редут". У лавах окупаційного угруповання зрадник облаштовував фортифікаційні споруди загарбників та обстрілював позиції ЗСУ на Донецькому напрямку.

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Крім того, тюремні строки отримали ще троє бойовиків, які воювали у складі 114-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора та 114-го батальйону так званої "народної міліції ДНР".

Після проходження навчання на полігоні одного з них призначили оператором-навідником БМП-1.

З ворожої бронетехніки він обстрілював житлові будинки мешканців Маріуполя та штурмував позиції ЗСУ в районі Сєвєродонецька, а потім прибув під Авдіївку.

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На підставі зібраних доказів суд визнав усіх п’ятьох бойовиків винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Злочинні дії трьох зловмисників додатково інкримінували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях).