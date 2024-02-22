Новини

Зеленський затвердив основні завдання уповноваженого з реалізацій гарантій безпеки

3 10035
мойсюк
Зеленський затвердив основні завдання Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Згідно з Указом №88/2024, основними завданнями Спеціального уповноваженого є:

  1. аналіз питань, що пов’язані з реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України;
  2. моніторинг реалізації цих гарантій та внесення пропозицій щодо їх покращення;
  3. підготовка пропозицій для президента України з метою забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що пов'язані із силами оборони;
  4. участь у розробці законодавчих актів та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;
  5. участь у підготовці документів для подій, що стосуються міжнародних безпекових гарантій та розвитку оборонних сил України.

Також спецуповноважений матиме змогу взаємодіяти з державними установами, отримувати необхідну інформацію від допоміжних органів та служб, співпрацювати з міжнародними організаціями та ініціювати підготовку проєктів актів президента України з питань, що належать до його компетенції.

Раніше Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України.

Читайте також: Україна та Італія можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки найближчим часом, - глава МЗС Таяні

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Огусто
  • Влад 80947f19
    когда слышу или читаю о телодвижениях этого .... мне одному кажется что оно не в адеквате и он тупо не знает чем ему заняться???
  • Алекс Скела
    основні завдання Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України

    ...в контексті подальшого всебічного охвату кола питань та системній взаємодії.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини