Зеленський затвердив основні завдання уповноваженого з реалізацій гарантій безпеки

Зеленський затвердив основні завдання Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Згідно з Указом №88/2024, основними завданнями Спеціального уповноваженого є:

аналіз питань, що пов’язані з реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України; моніторинг реалізації цих гарантій та внесення пропозицій щодо їх покращення; підготовка пропозицій для президента України з метою забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що пов'язані із силами оборони; участь у розробці законодавчих актів та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій; участь у підготовці документів для подій, що стосуються міжнародних безпекових гарантій та розвитку оборонних сил України.

Також спецуповноважений матиме змогу взаємодіяти з державними установами, отримувати необхідну інформацію від допоміжних органів та служб, співпрацювати з міжнародними організаціями та ініціювати підготовку проєктів актів президента України з питань, що належать до його компетенції.

Раніше Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України.

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