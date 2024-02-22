Секерський озвучив розширений список українських агропродуктів, на які хотять ввести заборону у Польщі
Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на парламентських слуханнях у сеймі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття європейського ринку для імпорту сільгосппродукції до ЄС не може бути таким, як зараз, тому що фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції", - заявив міністр.
Секерський наголосив, що польський уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів із України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.
Він наголосив, що польські фермери нині справедливо висловлюють свою опозицію ситуації, в якій опинилося сільське господарство Польщі. Серед основних причин протестів польський міністр назвав необґрунтовані вимоги зеленого курсу Європейської Комісії, надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.
"Наша спільна мета - сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва", - сказав міністр.
Секерський переконаний, що Європейська Комісія має зрозуміти фермерів, які протестують, і усвідомити, що будь-які зміни європейської політики мають бути справедливими. Він акцентував, що ідеї зміни клімату та довкілля мають бути прозорими, раціональними та підготовленими в тісній співпраці з фермерами.
Нагадуємо, у Польщі з 9 лютого почалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. Польські фермери блокують всі українсько-польські прикордонні переходи.