Секерський озвучив розширений список українських агропродуктів, на які хотять ввести заборону у Польщі

Польща прагне досягти двосторонньої угоди з Україною і замінити чинне національне ембарго на зернові культури, а також захистити польський ринок від інших чутливих продуктів, таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на парламентських слуханнях у сеймі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття європейського ринку для імпорту сільгосппродукції до ЄС не може бути таким, як зараз, тому що фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції", - заявив міністр.

Секерський наголосив, що польський уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів із України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.

Він наголосив, що польські фермери нині справедливо висловлюють свою опозицію ситуації, в якій опинилося сільське господарство Польщі. Серед основних причин протестів польський міністр назвав необґрунтовані вимоги зеленого курсу Європейської Комісії, надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.

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"Наша спільна мета - сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва", - сказав міністр.

Секерський переконаний, що Європейська Комісія має зрозуміти фермерів, які протестують, і усвідомити, що будь-які зміни європейської політики мають бути справедливими. Він акцентував, що ідеї зміни клімату та довкілля мають бути прозорими, раціональними та підготовленими в тісній співпраці з фермерами.

Нагадуємо, у Польщі з 9 лютого почалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. Польські фермери блокують всі українсько-польські прикордонні переходи.

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