Україна має перемогти у війні, а не просто захиститися від агресії РФ, - Держдепартамент США

США зосереджені на тому, щоби Україна виграла війну, а не просто захистила себе від російської агресії.

Про це заявила перша заступниця помічника держсекретаря США посол Юрі Кім, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Сполучених Штатів, мета полягає в тому, щоби дати Україні змогу виграти війну", - наголосила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що це війна, яку почала не Україна, а нав’язав Кремль мирній суверенній державі. За її словами, перемога України відповідає інтересам національної безпеки Америки, націленим на захист правил та принципів миру, встановлених після Другої світової війни.

Кім також висловила переконання, що Конгрес США "ухвалить мудре рішення" щодо продовження масштабної допомоги Україні. В цьому контексті американська дипломатка позитивно оцінила рішення Євросоюзу щодо Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки у розмірі 50 мільярдів євро.

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