Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 10,5 тисяч цивільних, - ООН. ІНФОГРАФІКА

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло понад 10,5 тисяч цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у звіті ООН.

Там зазначається, що З 24 лютого 2022 року внаслідок пов’язаного з конфліктом насильства в Україні щонайменше 10582 цивільні особи загинули, а 19875 було поранено. В тому числі, 587 загиблих і 1298 поранених дітей.

"Серед дорослих непропорційно сильно постраждали чоловіки, на яких припадає 60 відсотків вищезгаданих втрат", - підкреслюють у звіті.

В ООН розповідають, що цифри втрат серед цивільних осіб були особливо великими у перші кілька місяців після збройного нападу: щомісяця гинули та отримували поранення тисячі цивільних осіб.

"Хоча впродовж 2022-2023 років ці цифри поступово зменшилися, вони залишилися високими - зокрема у 2023 році в середньому за місяць загинули 163 цивільні особи, 547 були поранені", - пояснюється в дослідженні.

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