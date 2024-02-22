Новини

Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 10,5 тисяч цивільних, - ООН. ІНФОГРАФІКА

1 35810
З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло понад 10,5 тисяч цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у звіті ООН.

Там зазначається, що З 24 лютого 2022 року внаслідок пов’язаного з конфліктом насильства в Україні щонайменше 10582 цивільні особи загинули, а 19875 було поранено. В тому числі, 587 загиблих і 1298 поранених дітей.

"Серед дорослих непропорційно сильно постраждали чоловіки, на яких припадає 60 відсотків вищезгаданих втрат", - підкреслюють у звіті.

В ООН розповідають, що цифри втрат серед цивільних осіб були особливо великими у перші кілька місяців після збройного нападу: щомісяця гинули та отримували поранення тисячі цивільних осіб.

"Хоча впродовж 2022-2023 років ці цифри поступово зменшилися, вони залишилися високими - зокрема у 2023 році в середньому за місяць загинули 163 цивільні особи, 547 були поранені", - пояснюється в дослідженні.

Читайте також: Більшість українських біженців все ще хочуть повернутися додому, - ООН

Втрати серед цивільного населення від 24 лютого 2022 року.
Втрати серед дітей від 24 лютого 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу українських військових на опорному пункті "Зеніт" в Авдіївці

Автор: Остап Грицишин

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Blogger
    Жодної довіри нахабній брехні рашистських поплічників з ООН та Червоного хреста!
  • Nik Home 379c842c
    гниди брехливі ...
  • уаыау
    Тільки у Маріуполі за рік повномасштабної війни загинули щонайменше 8 тисяч людей - розслідування У Маріуполі в період з березня 2022 року по лютий 2023 року було поховано понад 10 тисяч людей, з яких щонайменше 8 тисяч померли через причини, пов'язані з війною.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини