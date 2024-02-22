Cейм Польщі ухвалив резолюцію на підтримку України

Нижня палата польського парламенту ухвалила резолюцію на підтримку України. Документ було прийнято одноголосно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У другу річницю жорстокого нападу Російської Федерації на Україну Сейм Республіки Польща засуджує дії російської влади та звертається до Міжнародного кримінального суду з проханням притягнути до відповідальності винних у всіх воєнних злочинах, скоєних проти українського народу", - йдеться в резолюції.

Як підкреслюється в документі, Сейм "єднається у болю з родинами, які втратили близьких у бойових діях" і "віддає данину пам’яті всім воїнам, які полягли захищаючи Україну, а також убитим мирним жителям".

Нижня палата польського парламенту висловила особливу подяку полякам, які допомагали і продовжують допомагати громадянам України.

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У резолюції депутати також зазначили, що від долі України сьогодні залежить доля Польщі та Європи. Вони також звернулися до урядів країн НАТО та ЄC із закликом "посилити всебічну підтримку України, зокрема забезпечити швидке постачання військової техніки та боєприпасів, що дозволить ефективно захистити країну від агресора".