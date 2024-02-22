ЄС підтримуватиме Україну скільки потрібно, - Мішель у розмові із Зеленським

Шарль Мішель провів телефонну розмову із Зеленським і запевнив у підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Розмовляв із президентом Зеленським напередодні 2-ї річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу та 10-ї річниці незаконної анексії Росією українського Криму", - написав Мішель.

Він запевнив Зеленського в "залізній фінансовій та військовій підтримці України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно".

І наголосив, що "Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні, а доля України в ЄС".

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