Народжуваність в Україні падає на 7% на рік з 2013 р., - МОЗ

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я показники народжуваності в Україні падають приблизно на 7% на рік з 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Показники народжуваності в Україні падають ще з 2013 року приблизно на 7% на рік. А велика війна призвела до найбільшої кризи народжуваності. У 2023 році щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. Для порівняння у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, кількість немовлят коливалась у межах 21 000–23 000 на місяць", - повідомили в МОЗ.

У Національній службі здоровʼя повідомили, що в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) у 2023 році зафіксовано 176 981 пологи, в ЕСОЗ внесено дані про 178 128 дітей.

Відповідно, за 2021 рік в Україні зафіксували 256 814 пологів, кількість народжених дітей, про яких внесені дані в ЕСОЗ, склала 259 895. У 2022 році пологів в Україні було 190 393, кількість народжених дітей, дані про яких внесені в ЕСОЗ - 192 691.

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Водночас, як додали в НСЗУ, даних про те, скільки українок народили за кордоном після 24.02.2022, немає.

"Така фіксація не є можливою, оскільки електронна система охорони здоровʼя діє лише на території України і з нею працюють тільки українські лікарі", - зазначили в НСЗУ.