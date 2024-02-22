Фермери, які протестують на кордоні, мають рацію, - Дуда прокоментував заяву Зеленського щодо зустрічі на кордоні

Анджей Дуда вважає, що фермери, які блокують кордон з Україною, мають на це право.

Передає слова Президента Польщі Анджея Дуди Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

"Ми говорили з прем'єр-міністром. Прем'єр-міністр (Дональд Туск - ред.) проаналізував зі мною заяву Володимира Зеленського. Це, звичайно, рішення прем'єр-міністра, але мені цікаво, чи це не європейське рішення", - розповів Дуда.

Він вважає, що з фермерами, які блокують кордон немає про що домовлятись, оскільки ті мають рацію щодо свого протесту.

Президент додав, що просив Туска переконати чиновників Євросоюзу, що проблема кордону не тільки польська, а й європейська.

Крім того, вони обговорювали питання закриття кордону з повним пропуском гуманітарної та військової допомоги.

За словами Дуди "цим поставкам нічого не загрожує".

"Це в нас влучають російські ракети, як побічний ефект, тому що ми є прикордонною країною. Але це ми також веземо допомогу Україні. Військову, транспортну... Ми в авангарді", - зазначив він.

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У відповідь на питання журналіста чи "українці невдячні" Анджей Дуда відповів: Не можна так про них говорити. Вони перебувають у відчайдушній ситуації. Володимир Зеленський може вимагати все, але ми не можемо все дати. Я можу пробачити ці слова, тому що ці люди перебувають під величезним тиском".

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряди України та Польщі зустрінуться для розв’язання питання щодо блокади кордону польськими протестувальниками 28 лютого у Варшаві. Після цього він повідомив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури. За його словами, це рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

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