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США відстежують ситуацію щодо передачі іранських ракет РФ, - Держдепартамент

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Держдепартамент США
США відстежують ситуацію щодо постачання до Росії ракет з Ірану та зброї з Північної Кореї.

Про це повідомила в четвер під час зустрічі з журналістами в Вашингтоні перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили повідомлення про поставки зброї з Ірану до Росії та з Північної Кореї до Росії. І ми уважно стежимо",- зауважила представниця зовнішньополітичного відомства США.

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Вона також зазначила, що Сполучені Штати працюють над посиленням санкцій, щоб "обмежити ще більше постачання зброї та матеріалів", які можуть підживлювати війну Росії.

Постачання Іраном ракет Росії

Напередодні американські ЗМІ поінформували, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля". Зокрема, серед них можуть бути балістичні ракети Zolfaghar типу Fateh-110, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Дід Василь
    Отдел статистики, а не международный жандарм.
  • Driver Audi
    І шо?
  • Aleks Wav
    Вони пильно відстежували,як раша окуповувало Грузію частинами,починаючи з Абхазії.
    Потім пильно відстежували за окупацією України,починаючи з Криму.
    То їх покликаня - пильно відстежувати,поки їх не чіпають.
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