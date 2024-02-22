Троє мешканців Дніпропетровщини виправдовували збройну агресію РФ. Їм повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Троє громадян у Дніпропетровській області заперечували збройну агресію Росії та глорифікували окупантів. Прокуратура повідомила їх про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані, використовуючи власні сторінки у забороненій соцмережі, розміщували коментарі під публікаціями антиукраїнської спрямованості.

Так один з них, мешканець міста Першотравенськ неодноразово заперечував збройну агресію РФ, називаючи її "спецоперацією", і бажав удачі військовим держави-агресора.

За інформацією прокуратури, інший підозрюваний - проросійськи налаштований житель міста Павлоград вихваляв російську армію та її командування.

Ще один підозрюваний - житель міста Кривий Ріг підтримував президента Росії та заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, наголошуючи, що "Крим це частина росії і ніколи не буде українським".

"Під час проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності", - зазначили в прокуратурі.

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