Троє мешканців Дніпропетровщини виправдовували збройну агресію РФ. Їм повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора України.
За даними слідства, підозрювані, використовуючи власні сторінки у забороненій соцмережі, розміщували коментарі під публікаціями антиукраїнської спрямованості.
Так один з них, мешканець міста Першотравенськ неодноразово заперечував збройну агресію РФ, називаючи її "спецоперацією", і бажав удачі військовим держави-агресора.
За інформацією прокуратури, інший підозрюваний - проросійськи налаштований житель міста Павлоград вихваляв російську армію та її командування.
Ще один підозрюваний - житель міста Кривий Ріг підтримував президента Росії та заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, наголошуючи, що "Крим це частина росії і ніколи не буде українським".
"Під час проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності", - зазначили в прокуратурі.