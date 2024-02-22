Білий дім поки не підтверджує передачу іранських ракет РФ, але готує нові санкції, - Кірбі

Адміністрація Білого дому вважає, що переговори між РФ й Іраном щодо поставок ракет в Росію активно просуваються, однак США поки не мають підтверджень передачі цього виду озброєння російській стороні.

З такою заявою виступив у четвер під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Іран надає Росії значну кількість безпілотників, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів, які Росія певним чином використовує для нападу на Україну. Крім того, як я попереджав минулого місяця з трибуни в Білому домі, переговори РФ щодо придбання у Ірану балістичних ракет близької дальності активно просуваються",- зазначив Кірбі.

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Він нагадав, що напередодні агентство Reuters опублікувало матеріал, в якому йдеться про передачу Іраном сотень балістичних ракет російській стороні. За його словами, ця стаття базується на коментарях іранських урядовців, "які вихваляються тим, що надали РФ ракети, які можна застосовувати для вбивства українських мирних жителів".

У цьому зв’язку представник адміністрації зауважив: "У той час як ми уважно стежимо за цим, ми не бачили жодного підтвердження, що ракети дійсно були переміщені з Ірану в Росію. Але в цій публікації іранці чітко наголошують, що відправлять балістичні ракети до РФ, і у нас немає підстав вважати, що вони не виконають цього".

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За словами Кірбі, якщо Іран передасть ці озброєння російській стороні, відповідь міжнародного співтовариства буде "швидкою й суворою".

"Зі свого боку ми винесемо це питання на Радбез ООН. Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану. І ми будемо координувати подальші кроки у відповідь із нашими союзниками й партнерами в Європі та інших країнах",- зазначив представник адміністрації.

Він також повідомив, що Сполучені Штати вже готують санкції проти Ірану, які будуть оголошені ближчими днями у відповідь на продовження підтримки РФ з боку Тегерана.

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"І ми готові йти далі, якщо Іран передасть балістичні ракети Росії",- наголосив представник Білого дому.

Постачання Іраном ракет Росії

Напередодні американські ЗМІ поінформували, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля". Зокрема, серед них можуть бути балістичні ракети Zolfaghar типу Fateh-110, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.