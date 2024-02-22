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Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу для обговорення допомоги Україні

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Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу наступного тижня, щоб обговорити пропозиції щодо допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Президент Макрон запросив низку європейських лідерів досить ситуативно, щоб обговорити нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн", – повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • 133133
    та в Харків їзжайте на Алєксєєвські поля.

    Там тіхо, уютно і ніхто не помішає
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Поки вони набалакаються у Макрона, Іран ще 400 ракет передасть…
  • Власов Сергей b3083465
    Крім того щоб надути щоки ні на шо не здатні весь день якісь ефемерні заяви в сторону України но зброї нема
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