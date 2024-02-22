Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу для обговорення допомоги Україні

Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу наступного тижня, щоб обговорити пропозиції щодо допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Президент Макрон запросив низку європейських лідерів досить ситуативно, щоб обговорити нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн", – повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

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