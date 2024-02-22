Голова Державіаслужби Більчук про відкриття авіапростору в Україні: Працюємо, щоб знизити ризики
Про це заявив голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Міжнародні стандарти вимагають чітко ідентифікувати всі загрози і після цього визначити рівень ризику для кожної із них. На сьогодні ми маємо оцінку ризиків. Розробляються заходи, щоб знизити ці ризики до прийнятних. Коли ми зрозуміємо, що ризики є прийнятними, – тільки після того розпочнуться польоти над Україною", – сказав Більчук під час публічного звіту про результати роботи відомства у 2023 році.
Державіаслужба вивчає ті частини повітряного простору, в яких можливі безпечні польоти, сказав голова відомства.
Після цього буде проведена оцінка аеропортів, які потрапляють у такий безпечний простір – серед іншого розглядатимуться загрози для самого аеропорту.
На думку гендиректора Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковця, аеропорти "Бориспіль" і "Київ" будуть готові приймати чартерні рейси вже через два-три тижні після прийняття рішення про відновлення польотів. За місяць вони будуть готові до регулярних рейсів, оскільки потрібно буде вирішити ситуацію з розкладом і плануванням з іншими аеропортами.
Проте щоб аеропорти продовжували зберігати таку високу готовність до відновлення польотів, потрібно вирішити питання з їх фінансуванням.
Янковец оцінив вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів у 52 млн євро на рік. Він закликав український уряд спрямувати частину коштів, які Україна буде отримувати в межах фонду Ukrainian Facility, на підтримку експлуатаційної готовності українських аеропортів.
Олів'є Янковец сказав, що ACI Europe має "неофіційний позитивний сигнал від EASA (Європейської агенції безпеки авіації. – Ред.) про те, що в Україні це [відкриття повітряного простору для цивільних літаків] потенційно можливо". Але потрібно "підняти це питання на більш політичний рівень".
Він сподівається, що перші польоти в Україні почнуть виконувати до кінця 2024 року.