Голова Державіаслужби Більчук про відкриття авіапростору в Україні: Працюємо, щоб знизити ризики

Відкрити авіапростір в Україні можна буде лише після зниження ризиків до прийнятного за міжнародними стандартами рівня.

Про це заявив голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міжнародні стандарти вимагають чітко ідентифікувати всі загрози і після цього визначити рівень ризику для кожної із них. На сьогодні ми маємо оцінку ризиків. Розробляються заходи, щоб знизити ці ризики до прийнятних. Коли ми зрозуміємо, що ризики є прийнятними, – тільки після того розпочнуться польоти над Україною", – сказав Більчук під час публічного звіту про результати роботи відомства у 2023 році.

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Державіаслужба вивчає ті частини повітряного простору, в яких можливі безпечні польоти, сказав голова відомства.

Після цього буде проведена оцінка аеропортів, які потрапляють у такий безпечний простір – серед іншого розглядатимуться загрози для самого аеропорту.

На думку гендиректора Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковця, аеропорти "Бориспіль" і "Київ" будуть готові приймати чартерні рейси вже через два-три тижні після прийняття рішення про відновлення польотів. За місяць вони будуть готові до регулярних рейсів, оскільки потрібно буде вирішити ситуацію з розкладом і плануванням з іншими аеропортами.

Проте щоб аеропорти продовжували зберігати таку високу готовність до відновлення польотів, потрібно вирішити питання з їх фінансуванням.

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Янковец оцінив вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів у 52 млн євро на рік. Він закликав український уряд спрямувати частину коштів, які Україна буде отримувати в межах фонду Ukrainian Facility, на підтримку експлуатаційної готовності українських аеропортів.

Олів'є Янковец сказав, що ACI Europe має "неофіційний позитивний сигнал від EASA (Європейської агенції безпеки авіації. – Ред.) про те, що в Україні це [відкриття повітряного простору для цивільних літаків] потенційно можливо". Але потрібно "підняти це питання на більш політичний рівень".

Він сподівається, що перші польоти в Україні почнуть виконувати до кінця 2024 року.