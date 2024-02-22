У першому пакеті допомоги для України буде озброєння, яке найбільше потребують у ЗСУ, - Пентагон

Пентагон відправить найнеобхідніше для українських військових озброєння у першому пакеті допомоги одразу після того, як Конгрес затвердить законопроєкт із фінансуванням подальшої підтримки України.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо озброєнь, над якими ми думаємо, щоби надіслати, ми знаємо, що головними пріоритетами для України досі залишається протиповітряна оборона й артилерійські боєприпаси", - повідомила вона.

Сінгх зазначила, що наступний пакет допомоги Україні відповідатиме, передусім, пріоритетам, яких потребують українські сили, і які обговорювалися на останніх зустрічах Контактної групи з питань оборони України.

У відповідь на запитання щодо можливості поставок ATACMS Україні, вона зауважила, що нічого не виключається з розгляду.

Про те, за її словами, для цього насамперед необхідно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки США.

Раніше координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США розглядає можливості передачі Україні ракет ATACAMS більшої дальності.

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