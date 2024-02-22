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У першому пакеті допомоги для України буде озброєння, яке найбільше потребують у ЗСУ, - Пентагон

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сша,пентагон,допомога
Пентагон відправить найнеобхідніше для українських військових озброєння у першому пакеті допомоги одразу після того, як Конгрес затвердить законопроєкт із фінансуванням подальшої підтримки України.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо озброєнь, над якими ми думаємо, щоби надіслати, ми знаємо, що головними пріоритетами для України досі залишається протиповітряна оборона й артилерійські боєприпаси", - повідомила вона.

Сінгх зазначила, що наступний пакет допомоги Україні відповідатиме, передусім, пріоритетам, яких потребують українські сили, і які обговорювалися на останніх зустрічах Контактної групи з питань оборони України.

У відповідь на запитання щодо можливості поставок ATACMS Україні, вона зауважила, що нічого не виключається з розгляду.

Про те, за її словами, для цього насамперед необхідно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки США.

Раніше координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США розглядає можливості передачі Україні ракет ATACAMS більшої дальності.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Sharpershoot
    Тільки дебіли продовжують вірити в те що зєлєбоби домовились про підтримку.. ****** єрмачило робить все щоб західні партнери перестали допомагати Україні а саме - він зриває всі реформи для боротьби з корупцією. Голови країн G7 надіслали листа в ОП з попередженням про те що хтось намагається зірвати реформу структури Боротьби з економічною безпекою України- а це ******* Єрмак і Татаров.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Пока деякі можновладці США валяють дурня Байден може слати допомогу в рамках його повноважень і ви про це чудово знаєте. То ж не валяйте дурня і ви. Ви не мразота трампістська.
  • Dima30
    а якщо не затвердить? кацапи певно почекають з штурмами...
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