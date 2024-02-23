Після атаки ворожих безпілотників в Одесі спалахнула пожежа, є постраждалі, - ОВА

Росіяни атакували Одесу безпілотниками, внаслідок цього спалахнула цивільна інфраструктура. В ОВА повідомили про постраждалих.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури", - написав він.

Є інформація про постраждалих. За словами голови, їх данні та кількість уточнюються.

"На місці працюють всі відповідні служби", - додав Кіпер.

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