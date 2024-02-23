На ТОТ росіяни погрожують конфіскувати житло, яке не переоформили згідно з законодавством РФ, - Центр нацспротиву

На окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати житло, як не було переоформлено згідно законодавства Росії

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості.

"Окупанти продовжують рейди на ТОТ - перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта. Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.

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