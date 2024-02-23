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На ТОТ росіяни погрожують конфіскувати житло, яке не переоформили згідно з законодавством РФ, - Центр нацспротиву

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цнс
На окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати житло, як не було переоформлено згідно законодавства Росії

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості.

"Окупанти продовжують рейди на ТОТ - перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта. Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • 133133
    так шо, тепер у Зеленських в Ялті пентхауз відберуть ?

    чи там всё переоформлено згідно законів РФ ?

    інтріга, *** ...
  • Юрист Правильный
    Хоч у мене квартира на ТОТ, якось байдуже що вони там вимагають. Я не проти щоб по нашому будинку в'їбала наша артилерія, якщо там оселились кацапи любої масті ...
  • Виктор c04f419d
    Якщо квартира, то виходить, що Ваш дім-це багатоповерхівка? Вам по барабану на своїх сосідів? Всі ж не могли виїхати ! Хороша Ви людина,добра! І судячи,що Вам ***** на свою квартиру і сусідів,то у Вас всьо харашо і жизнь удалась. А ЗСУ прекрасно знищують рашистів на ТОТ, не завдаючи шкоди мирному населенню!
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