Мін’юст США вимагає конфіскації та передачі Україні 700 мільйонів доларів заморожених російських активів

У Міністерстві юстиції США вимагають конфіскації та передачі Україні 700 мільйонів доларів заморожених російських активів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) Міністерства юстиції США.

У Мін'юсті зазначають, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну американське міністерство оголосило "про низку нових звинувачень, арештів і конфіскацій проти злочинних мереж, які підживлюють російську військову машину".

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Мерріка Гарленда, заявив, що міністерство "більше, ніж будь-коли віддане тому, щоб разом із нашими партнерами в Україні протистояти російській агресії".

"Ми вимагаємо конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів санкційні олігархи та інші посередники російського режиму,", - додав він.

За словами генпрокурора, США також "зірвали схеми незаконного експорту технологій військового класу до Росії, та висунули звинувачення проти 70 осіб і п’яти юридичних осіб за порушення експортного контролю відмивання грошей та інші злочини".

Крім того, в Мін'юсті США розповіли про розслідування воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію Штатів.

"Ми висунули перші в історії звинувачення згідно зі статутом США про воєнні злочини проти чотирьох афілійованих з Росією військовослужбовців за жахливі злочини проти американського громадянина", - підкреслив Гарленд.

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