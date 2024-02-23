Мін’юст США вимагає конфіскації та передачі Україні 700 мільйонів доларів заморожених російських активів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) Міністерства юстиції США.
У Мін'юсті зазначають, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну американське міністерство оголосило "про низку нових звинувачень, арештів і конфіскацій проти злочинних мереж, які підживлюють російську військову машину".
Генеральний прокурор Сполучених Штатів Мерріка Гарленда, заявив, що міністерство "більше, ніж будь-коли віддане тому, щоб разом із нашими партнерами в Україні протистояти російській агресії".
"Ми вимагаємо конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів санкційні олігархи та інші посередники російського режиму,", - додав він.
За словами генпрокурора, США також "зірвали схеми незаконного експорту технологій військового класу до Росії, та висунули звинувачення проти 70 осіб і п’яти юридичних осіб за порушення експортного контролю відмивання грошей та інші злочини".
Крім того, в Мін'юсті США розповіли про розслідування воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію Штатів.
"Ми висунули перші в історії звинувачення згідно зі статутом США про воєнні злочини проти чотирьох афілійованих з Росією військовослужбовців за жахливі злочини проти американського громадянина", - підкреслив Гарленд.