Полковник Полянська стала новим начальником капеланської служби Сухопутних військ ЗСУ

Начальником капеланської служби Сухопутних військ ЗСУ призначено полковника Ларису Полянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у фейсбуці Сухопутних військ ЗС України.

У Сухопутних військах підкреслили, що таке призначення - "важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк урочисто привітав та представив підпорядкованому особовому складу новопризначену очільницю капеланською служби.

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