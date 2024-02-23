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Полковник Полянська стала новим начальником капеланської служби Сухопутних військ ЗСУ

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капелан
Начальником капеланської служби Сухопутних військ ЗСУ призначено полковника Ларису Полянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у фейсбуці Сухопутних військ ЗС України.

У Сухопутних військах підкреслили, що таке призначення - "важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк урочисто привітав та представив підпорядкованому особовому складу новопризначену очільницю капеланською служби.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Dust
    я не знаю що там у вас у зороастрізмі коїться, але капелан то все ж таки святий отець, серьозна справа душі, а тут якась, звиняюсь, хінінова руда баба
  • Dust
    Генерал Залужный, Вы не предоставили ФСБ план действий ЗСУ на 2024 год!

    будет тебе и стадион вова, будет и отдельная камера...

  • Наталия Гончар
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