Росіяни атакували Одещину "шахедами" та завдали ракетного удару, три людини загинули. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-131/136" та ракетами типу Х-31П і Х-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники виявили тіло одного загиблого під час ліквідації пожежі.

Згодом Кіпер повідомив, що виявлено тіла ще двох загиблих.

"Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено", - додав голова ОВА.

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