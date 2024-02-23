Безпілотник влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Дві квартири зруйновані через влучання дрона у багатоповерхівку в Дніпрі. Під завалами можуть перебувати люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували область шахедами. Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Під завалами перебувають люди", - розповів Лисак.

Станом на 5.19 відомо, що 8 людей дістали поранення, семеро з них - госпіталізовані.

За інформацією виконувача обов'язків начальника управління ДСНС України в області Андрія Кульбача, мешканців двох під'їздів багатоповерхівки евакуйовано.

"Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир - на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди - один або двоє", сказав він.

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