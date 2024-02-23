Україна може зіткнутися з "катастрофічною" нестачею боєприпасів з квітня, - ABC

Американські чиновники вважають, що весна-літо будуть "критичним" періодом часу для української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на неназваних американських посадовців.

Вони назвали "кінець березня" особливо вирішальним моментом для долі українських військ, якщо Конгрес не прийме новий законопроєкт про допомогу. Ще один посадовець сказав, що буде важко точно визначити, коли ситуація для українських військ може погіршитися, але зазначив, що очікується, що дефіцит буде зростати до весни.

"Переломний момент починається зараз, і він буде поступово погіршуватися протягом весни й до літа. Отже, цей період, в який ми входимо, є критичним Те, що захищено сьогодні – вони не зможуть захистити всі ці об'єкти в майбутньому, якщо не підтримуватимуть постачання ракет-перехоплювачів", – сказав представник оборонного відомства.

І якщо Росія отримає контроль над небом, "це повністю змінить характер цієї боротьби", додав він.

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Але чиновники кажуть, що Україні терміново потрібні як малі, так і великі боєприпаси, в тому числі ракети з GPS-наведенням для систем HIMARS.

Американські посадовці також прогнозують нестачу засобів протиповітряної оборони. Вони вказують, що Україна все ще потребує грошей на будівництво інфраструктури для підтримки переданих винищувачів F-16, які планується розгорнути пізніше цього року. Йдеться про злітно-посадкові смуги та підвіси для зберігання літаків.

Крім того, без затвердження додаткової допомоги США не зможуть продовжувати тренувати українських пілотів.

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