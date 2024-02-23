Сили ППО вночі знищили 23 "шахеди" з 31, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
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У ніч на 23 лютого Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками та ракетами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"У ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря)", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА Сили ППО працювали в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях.