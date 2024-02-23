Звільнення Залужного та ключового керівництва ЗСУ - це перезавантаження менеджменту військового командування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", Зеленський назвав причини в інтерв'ю телеканалу FoxNews.

Президент назвав звільнення головкома та керівництва ЗСУ перезавантаженням, перебудовою та зміною менеджменту військового командування.

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу.

Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що йдеться не про "зміну наших дій, ми лише говоримо про речі, які довго не змінювалися".

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.