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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 408 240 осіб (+1000 за добу), 6526 танків, 9916 артсистем, 12410 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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знищення,ліквідація
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 408 240 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 408240 (+1000) осіб / persons,
  • танків ‒ 6526 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37) од,
  • артилерійських систем – 9916 (+49) од,
  • РСЗВ – 999 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 682 (+2) од,
  • літаків – 339 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7628 (+32),
  • крилаті ракети  ‒ 1903 (+0),
  • кораблі/катери  ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1575 (+9)

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Втрати РФ за добу

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3652 день москальсько-української війни.
    138!! одиниця техніки та 1000!!! чумардосів.
    Арта 51!!, броня 40!, логістика 36!.
    Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
    Радують арта та спецтехніка, все інше теж добре.
    Сьогодні 102 роки позорного москальського шабоша, чекаємо чергової підлянки. А ЗСУ на сьогодні за 2 роки намолотити 45000! одиниць ворожої техніки.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 408 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
  • Amber
    Сьогодні наші воїни пепемололи чергову порцію кацапів на фарш ,
    це нас радує 🙁
  • Urs
    Їх на фото двоє. Який з них?
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