Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 408 240 осіб (+1000 за добу), 6526 танків, 9916 артсистем, 12410 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 408 240 російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 408240 (+1000) осіб / persons,
- танків ‒ 6526 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37) од,
- артилерійських систем – 9916 (+49) од,
- РСЗВ – 999 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 682 (+2) од,
- літаків – 339 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1903 (+0),
- кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36) од,
- спеціальна техніка ‒ 1575 (+9)