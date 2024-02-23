Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 408 240 осіб (+1000 за добу), 6526 танків, 9916 артсистем, 12410 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 408 240 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 408240 (+1000) осіб / persons,

танків ‒ 6526 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37) од,

артилерійських систем – 9916 (+49) од,

РСЗВ – 999 (+2) од,

засоби ППО ‒ 682 (+2) од,

літаків – 339 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32),

крилаті ракети ‒ 1903 (+0),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36) од,

спеціальна техніка ‒ 1575 (+9)

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