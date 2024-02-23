Україна потребує допомоги Заходу для збільшення власного виробництва озброєнь, - Зеленський

Україна без допомоги Заходу не зможе не лише підтримувати свою оборону, але й зміцнити свою економіку та стабільність, що могло б дозволити країні знову нарощувати виробництво власного озброєння. Києву потрібна потужна зброя, зокрема артилерія та ракети великої дальності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Україні потрібна "потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія".

"Йдеться не про типи, а про виробництво. Збільшувати його кожен день, так, і протиповітряна оборона, щоб захистити людей, щоб дати можливість, економіка, щоб збільшити його, значить, дати можливість безпекової ситуації", - додав Зеленський.

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