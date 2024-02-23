США запровадять санкції проти понад 500 російських об’єктів, - Reuters
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
"Дії, вжиті у партнерстві з іншими країнами, будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до товарів, які їй потрібні, оскільки Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну та смерть лідера опозиції. Олексій Навальний", - наголосив заступник міністра.
Він зазначив, що санкції покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї та уповільнити доступ країни-агресора до доходів, необхідних їй для підтримки економіки та виробництва зброї.
Цей пакет стане останнім з тисяч санкцій проти Москви, оголошених Сполученими Штатами та їхніми союзниками після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Адміністрація президента Джо Байдена вичерпала гроші, раніше схвалені для України, а запит на додаткові кошти лежить у контрольованій республіканцями Палаті представників.
"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, щоб їй було важче вести війну, яку вона обрала в Україні. "Але зрештою, щоб прискорити Україну, дати їй можливість захистити себе, Конгрес повинен діяти, щоб надати Україні ресурси, які їй потрібні, і зброю, яка їй потрібна", – додав Адеємо.