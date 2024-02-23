США запровадять санкції проти понад 500 російських об’єктів, - Reuters

23 лютого Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 російських об’єктів, вони покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

"Дії, вжиті у партнерстві з іншими країнами, будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до товарів, які їй потрібні, оскільки Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну та смерть лідера опозиції. Олексій Навальний", - наголосив заступник міністра.

Він зазначив, що санкції покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї та уповільнити доступ країни-агресора до доходів, необхідних їй для підтримки економіки та виробництва зброї.

Цей пакет стане останнім з тисяч санкцій проти Москви, оголошених Сполученими Штатами та їхніми союзниками після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Адміністрація президента Джо Байдена вичерпала гроші, раніше схвалені для України, а запит на додаткові кошти лежить у контрольованій республіканцями Палаті представників.

"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, щоб їй було важче вести війну, яку вона обрала в Україні. "Але зрештою, щоб прискорити Україну, дати їй можливість захистити себе, Конгрес повинен діяти, щоб надати Україні ресурси, які їй потрібні, і зброю, яка їй потрібна", – додав Адеємо.