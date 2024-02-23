Зеленський запросив Байдена та Трампа відвідати Україну: "Побачити на власні очі трагедію війни"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа із закликом відвідати Україну та "побачити на власні очі трагедію" вторгнення Росії.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", - зазначив він.

За його словами, такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто розпочав цю війну та що відбувається навколо.

"Яка блискуча Україна у нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя", - наголосив глава держави, додавши, що Байден та Трамп повинні "приїхати й побачити людей, просто побачити їх на вулицях".

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Відповідаючи на заяву Трампа про те, що він закінчить війну за 24 години, Зеленський сказав, що "не може зрозуміти", як він цього досягне.

"Зі мною він не зможе розв'язати цю проблему, цю трагедію", - зауважив президент.

За його словами, він готовий прийняти експрезидента на передовій, де "все пояснить, і він пояснить, які у нього думки, можливо, у нього є якісь ідеї – я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - додав президент України.

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