Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пашинян заявив в інтерв'ю France24.

Він наголосив, що причина "замороження" участі - невиконання договору про колективну безпеку щодо Єревану.

"Участь Вірменії в ОДКБ, в якому домінує Москва, була "заморожена", але питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", - зазначив Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії також повідомив, що так званий договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через відсутність політичної оцінки "агресії Азербайджану" проти суверенітету Вірменії.

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