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Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ

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пашинян
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пашинян заявив в інтерв'ю France24.

Він наголосив, що причина "замороження" участі - невиконання договору про колективну безпеку щодо Єревану.

"Участь Вірменії в ОДКБ, в якому домінує Москва, була "заморожена", але питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", - зазначив Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії також повідомив, що так званий договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через відсутність політичної оцінки "агресії Азербайджану" проти суверенітету Вірменії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірменія може переглянути членство в ОДКБ, вступ до НАТО не обговорюється, - Пашинян

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Василь Воробець
    Вони б допомогли,але Азербайджан= Ердоган.І 100500 ножів в псину попі вутіну не хотілось.І вони злили Вірменію.Вони всіх кидали якщо їм не вигідно
  • Bob Fayn
    хоч одне добре, з того ОДКБ,що ніхто з країн не підписався відправити війська в Україну,як на це розраховував )(уйло і полум'яно на засіданні закликав Лукадрищ.
  • 4xish
    І нащо це Азербайджану? Їм навпаки мир у стосунках вигідніше. Це альтернативні нафтопроводи та газопровіди з каспію до Європи.
    А ось москві навпаки це не вигідно. Окрім конкуренції з продажу вуглеводородів, ще й відмова від їхнього озброєння.
    Зменшення регіонального впливу та авторитету в цілому.
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