На Харківщині ворожі безпілотники влучили в агропідприємство, загинули тварини

Росіяни ввечері 22 лютого атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено 5 місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли майже 20 населених пунктів області, зокрема: Синьківку, Дворічну, Іванівку та інші.

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