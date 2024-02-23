У РФ відкрито заговорили про репресії проти українців та "чистки" на тимчасово окупованих територіях, - ISW

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що громадяни України на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, "повинні бути викриті й покарані".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами Медведєва, українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в таборах примусової праці".

Аналітики ISW зазначають, що показові судові процеси та репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), особливо в сільськогосподарській сфері.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ та Одеса - це російські міста. Армії РФ доведеться дійти до столиці "згодом", - Медведєв. ВIДЕО

Використання Медведєвим риторики сталінської епохи про "чистки" є показовим, наголошують в Інституті.

У ISW нагадали, що зрадник Євген Балицький також відкрито обговорював - і намагався захищати - незаконну російську окупаційну політику, включаючи примусову депортацію українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну, і навіть натякав на страти без суду і слідства українських громадян російськими окупаційними силами.

Читайте також: Зрадник Балицький розповів про депортацію українців з окупованих територій "з пляшкою води" та натякнув на страти, - ISW