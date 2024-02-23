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У РФ відкрито заговорили про репресії проти українців та "чистки" на тимчасово окупованих територіях, - ISW

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крим,репресії,політвязень
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що громадяни України на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, "повинні бути викриті й покарані".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами Медведєва, українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в таборах примусової праці".

Аналітики ISW зазначають, що показові судові процеси та репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), особливо в сільськогосподарській сфері.

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Використання Медведєвим риторики сталінської епохи про "чистки" є показовим, наголошують в Інституті. 

У ISW нагадали, що зрадник Євген Балицький також відкрито обговорював - і намагався захищати - незаконну російську окупаційну політику, включаючи примусову депортацію українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну, і навіть натякав на страти без суду і слідства українських громадян російськими окупаційними силами.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • igor shmatko
    Не можна нам програти в цій війні. Кацапи в живих не залишать, в кращому випадку зішлють до сибіру!
  • Iqor shool
    Ирония судьбы, причем кровавая. Больше всех страдают от "братьев" на тех территориях, где их больше всего любили. Некоторые любят до сих пор, ждут, надеються
  • Hulio
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