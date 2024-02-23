Війна завершиться, коли світ нарешті усвідомить, що Путін - неадекватна людина і його режим несе глобальну загрозу, - Зеленський
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Війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.
"Путін перетнув усі червоні лінії. Він - неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. Й він спробує вчинити так. Коли світ усвідомить це - у той момент війна завершиться", - сказав Зеленський.
Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.
"Світ насправді не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", – зазначив він.