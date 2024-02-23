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Війна завершиться, коли світ нарешті усвідомить, що Путін - неадекватна людина і його режим несе глобальну загрозу, - Зеленський

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Війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю  Fox News.

"Путін перетнув усі червоні лінії. Він - неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. Й він спробує вчинити так. Коли світ усвідомить це - у той момент війна завершиться", - сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

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"Світ насправді не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", – зазначив він.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Влад 1c1617eb
    як назвати того що з неадекватом оманські домови підписував?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То він буде цілий день своїми самородками ''кохати'' мізки українцям?
  • Oleksii Magas
    Важко мабуть: назагал заявляти одне, а на ділі робити протилежне.
    Зробив вже все від нього залежне проти України, а продовжує верещати "Підтримуйте Україну".
    І не зупиняє навіть усвідомлення того, що всі вже зрозуміли, що єдина його вимога "дайте грошей і не заважайте красти!"
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