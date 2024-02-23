Війна завершиться, коли світ нарешті усвідомить, що Путін - неадекватна людина і його режим несе глобальну загрозу, - Зеленський

Війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

"Путін перетнув усі червоні лінії. Він - неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. Й він спробує вчинити так. Коли світ усвідомить це - у той момент війна завершиться", - сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

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"Світ насправді не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", – зазначив він.