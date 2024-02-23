ЄС прагне зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - Financial Times

Країни Євросоюзу намагаються зібрати 1,5 мільярда доларів у вигляді екстреного фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для зміцнення лінії фронту у боротьбі з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі щодо допомоги США і затримок у європейському виробництві.

Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.

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Офіційні особи, знайомі з переговорами, кажуть, що країна потребує допомоги європейських партнерів у наданні $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів, що Прага організовує відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших", - зазначила особа, обізнана про цю ініціативу.

Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою.

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FT наголошує, що посли ЄС не змогли досягти згоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Крім того, пише видання, Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

"Для України дуже важливо, щоб військова допомога надходила без бюрократичних затримок. Двостороння підтримка є дуже швидкою та ефективною - її слід розглядати як еквівалентний внесок до Європейського фонду миру (EPF - ред.)", - наголосив посол Німеччини в ЄС Міхаель Клаус.

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Франція і Греція наполягають на тому, що розширений EPF має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії, що не дасть йому змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.

У статті для Міжнародного інституту стратегічних досліджень аналітики Франц-Штефан Гаді та Майкл Кофман дійшли висновку, що Україні знадобиться 75 000-90 000 артилерійських снарядів на місяць "для ведення оборонної війни, і більш ніж удвічі більше - 200 000-250 000 - для великого наступу".