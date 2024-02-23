Росія майже на 100% оновила ядерну зброю, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін у привітанні з Днем захисника вітчизни заявив, що країна оновила ядерну зброю майже на 100%, а також нібито розпочала серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні частка сучасного озброєння і техніки в стратегічних ядерних силах уже досягла 95%, а морської складової "ядерної тріади" − майже 100%. Розпочався серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон". Завершуються випробування інших ударних комплексів", - сказав диктатор.

Також, за словами Путіна, у грудні 2023 року до "складу ВМФ РФ увійшли нові стратегічні підводні човни, а буквально днями в Казані до Збройних Сил передані чотири ракетоносці Ту-160М".

Російський президент заявив, що протягом останніх років підприємства ОПК "кратно збільшили випуск і постачання у війська найбільш затребуваного озброєння, насамперед високоточних засобів ураження і безпілотних літальних апаратів різних типів, танків, бронемашин, артилерії, а також систем ППО, контрбатарейної боротьби, засобів зв'язку та розвідки".

Диктатор додав, що на черзі - розробка і серійний випуск "перспективних зразків та впровадження технологій штучного інтелекту у військовій сфері".

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