Росія майже на 100% оновила ядерну зброю, - Путін
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Сьогодні частка сучасного озброєння і техніки в стратегічних ядерних силах уже досягла 95%, а морської складової "ядерної тріади" − майже 100%. Розпочався серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон". Завершуються випробування інших ударних комплексів", - сказав диктатор.
Також, за словами Путіна, у грудні 2023 року до "складу ВМФ РФ увійшли нові стратегічні підводні човни, а буквально днями в Казані до Збройних Сил передані чотири ракетоносці Ту-160М".
Російський президент заявив, що протягом останніх років підприємства ОПК "кратно збільшили випуск і постачання у війська найбільш затребуваного озброєння, насамперед високоточних засобів ураження і безпілотних літальних апаратів різних типів, танків, бронемашин, артилерії, а також систем ППО, контрбатарейної боротьби, засобів зв'язку та розвідки".
Диктатор додав, що на черзі - розробка і серійний випуск "перспективних зразків та впровадження технологій штучного інтелекту у військовій сфері".