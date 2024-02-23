ЗСУ утримують плацдарм у Кринках, свої позиції не здають, продовжують відбивати штурми ворога, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Плацдарм тримаємо, позиції не здаємо, продовжуємо відбивати штурми РФ. За минулу бойову добу нарахували 5 таких спроб, але всі вони видалися невдалими. За традицією - без бронетехніки, у пішому порядку (росіяни - ред.) намагалися проникнути на наші позиції, але знову залишили там 70 % особового складу та були змушені ретируватися", - розповіла вона.
Результати бойової роботи ЗСУ за добу: ліквідовано 54 російських військових.
"І дуже потужно ЗСУ відпрацювали по техніці та озброєнню, яким РФ намагається дошкуляти правому берегу: 11 гармат, 6 мінометних розрахунків, РСЗВ "Град" більше не будуть заважати херсонцям", - зазначила Гуменюк.
Відповідаючи на питання, чи серед цих 54 російських військових, яких знешкодили українські захисники, є ті, по яких ЗСУ раніше вдарили на полігоні біля Нової Каховки, вона зазначила, що йдеться лише про конкретні результати бойової роботи за одну добу.
"По шикуванню ще уточнюються повністю дані", - додала речниця ОК "Південь".