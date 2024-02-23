Уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ закликав Україну та Росію до переговорів.

Угорський уряд опублікував заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ та закликав сторони до переговорів. Водночас Угорщина не назвала агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Заяву було опубліковано завчасно, ще 22 лютого.

Угорський уряд у ній вшановує загиблих внаслідок війни, висловлює співчуття "сотням тисяч" вдів і сиріт, та зазначає, що Угорщина допомагає Україні у піклуванні про поранених і "підтримує через найбільшу в своїй історії гуманітарну програму мільйони тих, хто втратив все чи став біженцями", робить внески в енергетичну безпеку та відбудову України.

"На тверде переконання Угорщини, цей конфлікт не можна вирішити у військовий спосіб. Війна не має розширитись і не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись. Угорщина підтримує негайне припинення вогню та мирні переговори і закликає сторони діяти відповідним чином", - йдеться у заяві.

Водночас Будапешт зазначає, що забезпечення суверенітету України – в інтересах Угорщини.

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