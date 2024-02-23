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Уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ закликав Україну та Росію до переговорів.

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орбан,угорщина
Угорський уряд опублікував заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ та закликав сторони до переговорів. Водночас Угорщина не назвала агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Заяву було опубліковано завчасно, ще 22 лютого.

Угорський уряд у ній вшановує загиблих внаслідок війни, висловлює співчуття "сотням тисяч" вдів і сиріт, та зазначає, що Угорщина допомагає Україні у піклуванні про поранених і "підтримує через найбільшу в своїй історії гуманітарну програму мільйони тих, хто втратив все чи став біженцями", робить внески в енергетичну безпеку та відбудову України.

"На тверде переконання Угорщини, цей конфлікт не можна вирішити у військовий спосіб. Війна не має розширитись і не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись. Угорщина підтримує негайне припинення вогню та мирні переговори і закликає сторони діяти відповідним чином", - йдеться у заяві.

Водночас Будапешт зазначає, що забезпечення суверенітету України – в інтересах Угорщини.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • мврина
    Пішов нах@й!
  • Николай Влад
    В неділю на «чесній розмові» Зеленського нам подадуть необхідність заморожування війни як «концепцію відкладеної перемоги»?

    На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
  • Ан Мур
    Хочуть переговорів - нехай починають, спочатку з ******. А потім нехай скажуть, на що він згоден.
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