Румунія планує висунути на пост генсека НАТО свого президента Йоханніса

Румунія хоче висунути свого президента Клауса Йоханніса на пост генерального секретаря НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Румунія повідомила інших членів НАТО про те, що планує висунути свого президента кандидатом на посаду генерального секретаря оборонного альянсу", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що це ускладнить спроби інших союзників призначити прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним керівником НАТО. Проте декілька європейських та американських чиновників заявили Bloomberg, що у Йоханніса невеликі шанси отримати найвищу посаду НАТО. Деякі з них називають заяву Румунії спробою затягнути процес, перш ніж Рютте зрештою стане генсеком.

При цьому чиновники у США зазначають, що президент Джо Байден високо оцінює обох кандидатів, але США вже віддали перевагу Рютте.

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Країни НАТО намагаються домовитися про наступника чинного генсека Єнса Столтенберга до моменту зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку квітня з нагоди 75-річчя Альянсу.