Президент Еквадору підтвердив, що відмовляється передавати військову техніку Україні: Не хочемо бути частиною збройного конфлікту

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна не передаватиме військову техніку Україні, оскільки не хоче бути частиною збройного конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN en Español.

"На наш подив, Сполучені Штати публічно заявили, що це буде здійснено для збройного конфлікту в Україні, ми не хочемо бути його частиною", - сказав лідер Еквадору.

Раніше ЗМІ повідомили, що США поставлять Еквадору невизначену кількість гелікоптерів UH-60A/L Black Hawk замість гелікоптерів Мі-17, які передадуть Україні.

Згодом стало відомо, що влада Еквадору вирішила не передавати свою зброю радянського зразка США, щоб вона за кільцевим обміном потрапила в Україну.

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