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Президент Еквадору підтвердив, що відмовляється передавати військову техніку Україні: Не хочемо бути частиною збройного конфлікту

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Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна не передаватиме військову техніку Україні, оскільки не хоче бути частиною збройного конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN en Español.

"На наш подив, Сполучені Штати публічно заявили, що це буде здійснено для збройного конфлікту в Україні, ми не хочемо бути його частиною", - сказав лідер Еквадору.

Раніше ЗМІ повідомили, що США поставлять Еквадору невизначену кількість гелікоптерів UH-60A/L Black Hawk замість гелікоптерів Мі-17, які передадуть Україні.

Згодом стало відомо, що влада Еквадору вирішила не передавати свою зброю радянського зразка США, щоб вона за кільцевим обміном потрапила в Україну.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • kharkov1000
    Банани важніше..
  • Denys Shevchenko 5950cd4c
    Банани при тому, що рашківці прогрозили в випадку передавання техніки Україні, заборонити імпорт бананів в свою країну (рашка є основним ринком збуту еквадорський бананів, які в свою чергу є основою економіки країни). Якщо вже піарите людину, то піарте "в тему", а не так що у всьому винен "один", а ось при "другому" все було б дуже добре.
  • Bobcat 614fad29
    Гучніше кричати треба було, що Еквадор нам щось дає, маєм результат. Всі такі справи треба робити тихо, таємно, а не шоу влаштовувати. Але якщо немає шоу, то вважайте, немає результата, от і пнуться один з поперед одного щоб гучніше прокричати, які вони ефективні менеджери.
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