США та союзники зіткнуться з "глибокими наслідками", якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, - глава МЗС Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про "глибокі наслідки" для США та альянсів по всьому світу, якщо Конгрес не затвердить понад 60 млрд доларів допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сікорський заявив в інтерв’ю Bloomberg.

"Якщо додаткова допомога не буде надана, а союзники США будуть розчаровані й зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче вам допомогти, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу", - сказав глава МЗС Польщі.

"Деякі країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї", - зауважив він.

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Застереження Сікорського пролунало в той час, коли країни-члени Європейського Союзу також намагаються надати Україні боєприпаси. ЄС вже відклав свою мету надати Україні 1 мільйон снарядів з березня до кінця року.

Проте, за словами польського міністра, Європа наближається до цієї мети, і нинішній потенціал становить близько 850 000 снарядів.

Сікорський також розкритикував нещодавню заяву Трампа про те, що він заохочував би Росію напасти на країну НАТО, яка не виконує своїх зобов'язань щодо військових витрат перед Альянсом.

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Польський міністр наголосив, що Варшава витрачає на оборону понад 3% економічного виробництва, що перевищує цільовий показник військового альянсу у 2%.

Зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони було застосовано лише один раз – після терактів 11 вересня в США – "і ми всі згуртувалися навколо нього", – сказав він. "Польща відправила бригаду в Газні, важку провінцію в Афганістані – і ми не надіслали до Вашингтона жодного рахунку. Військовий альянс – це не сусідська охоронна компанія", - додав Сікорський.