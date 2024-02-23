Україна та Бельгія провели перемовини щодо використання заморожених російських активів

Заморожені російські активи мають піти на відбудову України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що про це йшлося на переговорах першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко із міністром співробітництва з питань розвитку Бельгії Кароліною Женни.

"Минулого року українська економіка перейшла до відновлення, але наразі ми досі маємо дуже обмежені фінансові можливості. Адже завдяки зібраним в Україні податкам ми можемо фінансувати армію, яка боронить країну від окупантів, а коштом зовнішньої допомоги – соціальну сферу та відновлення. Щоб прискорити ці процеси, ми намагаємось залучити приватний капітал для відбудови країни. Також одним із важливих джерел цього фінансування мають стати заморожені активи РФ. Росія має заплатити за свої злочини, як фігурально, так і буквально. Хочу подякувати Бельгії, яка є ключовою країною, що просуває розв'язання питання подальшого використання заморожених російських активів для відбудови України", - зазначила Свириденко.

За даними міністерства, сторони обговорили подальші кроки щодо співпраці в цьому напрямку. А саме – створення дієвого механізму компенсації збитків, завданих агресією РФ проти України. Він передбачає створення трьох ключових елементів – Міжнародного реєстру збитків, компенсаційної комісії та фонду, який ці компенсації сплачуватиме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чимало російських груп та олігархів вже втратили свої активи на території України, - Малюська