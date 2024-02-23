Новини

Росія може атакувати Німеччину, Путін повністю здатний на це, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерман

2 62470
штрак-ціммерман
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що російський диктатор Володимир Путін "повністю здатний" на те, щоб атакувати Німеччину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Було б фатально сказати, що він цього не зробить. Потрібно вірити в те, що він здатний на це", - сказала Штрак-Ціммерман. 

За словами голови оборонного комітету Бундестагу, від Німеччини залежить, "щоб він не наважився це зробити". Німеччина повинна зміцнювати НАТО і готуватися до війни, "щоб вона ніколи не сталася".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи, Путін націлений на всі демократичні суспільства, - Пісторіус

Щодо звинувачення в тому, що кожен, хто постачає зброю в Україну, є "розпалювачем війни", топ-кандидат від Вільної демократичної партії на європейських виборах сказала, що якщо подивитися на історію великих воєн, вони завжди вирішувалися військовим шляхом, а не шляхом переговорів.

"Так сталося, що ніхто не сидів за одним столом з Адольфом Гітлером. Для злочинців це ставало безнадійним у військовому плані", - додала вона.

Читайте також: Бербок закликала РФ негайно припинити війну в Україні

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Nepryan
    Эти бредни опасны для Украины. Могут начать зажимать оружие, которое и так дают по капле.
  • govtva
    А теперь вопрос к немецкой власти ипутинской подружке фрау Меркель а кто будет отвечать за ликвидацию 20 бригад бундесвера?
  • polini orop
    Скоріше б вже він всіх атакував і ми гуртом його стерли з лиця Землі
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини