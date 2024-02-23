Росія може атакувати Німеччину, Путін повністю здатний на це, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерман
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
"Було б фатально сказати, що він цього не зробить. Потрібно вірити в те, що він здатний на це", - сказала Штрак-Ціммерман.
За словами голови оборонного комітету Бундестагу, від Німеччини залежить, "щоб він не наважився це зробити". Німеччина повинна зміцнювати НАТО і готуватися до війни, "щоб вона ніколи не сталася".
Щодо звинувачення в тому, що кожен, хто постачає зброю в Україну, є "розпалювачем війни", топ-кандидат від Вільної демократичної партії на європейських виборах сказала, що якщо подивитися на історію великих воєн, вони завжди вирішувалися військовим шляхом, а не шляхом переговорів.
"Так сталося, що ніхто не сидів за одним столом з Адольфом Гітлером. Для злочинців це ставало безнадійним у військовому плані", - додала вона.