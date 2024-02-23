Новини

Тисячі військових ще не були на війні. Наразі проводиться аудит, цифра може бути набагато більшою, - "слуга народу" Арахамія

28 955271
арахамія
Наразі у ЗСУ проводиться аудит кількості військовослужбовців. Вже знайдено 8 тисяч військових, які не були на фронті.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Теми з Мосейчук", передає Цензор.НЕТ.

"Два роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тис. умовно 300 тис. з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч? Зараз робиться аудит і вже знайшли, я не можу зараз казати подробиць, але є умовно вже знайдено 8 тис. людей, які просто прикомандировані до Генштабу і не вливали", - сказав він.

За словами Арахамії, ці підрозділи вже отримали накази й готуються відправитися на фронт для підсилення чи підміни.

Він зазначив, що цифра буде набагато більшою після завершення аудиту.

Читайте: Якщо допомога від США буде меншою, то нам треба буде мобілізувати більше людей, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • 133133
    він із Франції не вирішує жити мені чи здохнути з рогаткою проти танка, а ця абізяна вирішує.

    ощущаєш різницю ?
  • Small Jerboa
    Так-так!
    Постійно на тому теле марафоні можна побачити купу мавп то у камуфляжі, то у хакі. Які все щось розповідають, експертами прикидаються, інтерв'ю дають як "військові"....
    От всіх їх на фронт, так?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Арахімія сам має відслужити спочатку у ЗСУ а потім вже рота відчиняти.
    Мав бути перший у окопах за "вайни нє будєт, нє нагнітайтє" !!! П1д4р.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини