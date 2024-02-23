Тисячі військових ще не були на війні. Наразі проводиться аудит, цифра може бути набагато більшою, - "слуга народу" Арахамія

Наразі у ЗСУ проводиться аудит кількості військовослужбовців. Вже знайдено 8 тисяч військових, які не були на фронті.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Теми з Мосейчук", передає Цензор.НЕТ.

"Два роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тис. умовно 300 тис. з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч? Зараз робиться аудит і вже знайшли, я не можу зараз казати подробиць, але є умовно вже знайдено 8 тис. людей, які просто прикомандировані до Генштабу і не вливали", - сказав він.

За словами Арахамії, ці підрозділи вже отримали накази й готуються відправитися на фронт для підсилення чи підміни.

Він зазначив, що цифра буде набагато більшою після завершення аудиту.

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